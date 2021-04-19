В даний час Індія займає 5-е місце в світі за обсягом продажів автомобілів, але дуже близька до того, щоб випередити Японію і зайняти четверту позицію.

Після п'яти років безперервного енергійного зростання, в 2018 році індійський ринок легкових автомобілів досяг максимального показника продажів - 3,38 млн автомобілів на рік. І це не дивлячись на введення нового Національного автомобільного плану в середині року, який заблокував зростання ринку. У 2019 ринок "натиснув на гальма": реалізовано 3,11 млн автомобілів (-7,4%).

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У 2020 році через карантинні обмеження продажу знову впали. За рік вони склали 2,47 млн, що відповідає зниженню на 16,5% в порівнянні з 2019 роком.

Поточний 2021 рік для індійського авторинку почався з позитиву: в січні реалізовано 306 691 автомобіль (+ 14,5%). У лютому зростання зберігся і навіть посилився - продано 309 824 автомобіля (+ 21%). За березень реалізовано 325 508 автомобілів (+ 124%).

Перший квартал року завершився результатом 942 023 автомобіля, що на 40,8% більше в порівнянні з січнем - березнем 2020 року. Таким чином, продажу відновилися і навіть перевищили допандемічний рівень, так як в 1 кварталі 2019 року було зареєстровано 842 047 автомобілів. Однак тут важливо відзначити і те, що така висока динаміка - через низький рівень продажу в березні 2020 року, коли продажі впали на 49,7%.

Лідер ринку - Maruti - в березні показав зростання на 112,3%. Краща динаміка в десятці лідерів - у Tata, яка збільшила продажі на 484,9%. Мінімальне зростання серед марок в ТОП-10 зафіксовано у Toyota, яка збільшила продажі "тільки" на 43,1%.