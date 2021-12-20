Аналітики прогнозують що у США продажі нових автомобілів зростуть у 2022 році через відкладений попит. Також зростуть і ціни на продукцію автопрому.

Очікується, що наступного року продажі нових автомобілів у США зростуть через велику кількість бажаючих придбати нове авто. Адже автовиробники в 2021 році скоротили виробництво через проблеми з постачанням комплектуючих, спричинених пандемією, та нестачу напівпровідників, сказав у четвер галузевий консультант Edmunds. Це призвело до формування відкладеного попиту.

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За оцінками аналітиків, у 2022 році буде продано 15,2 мільйона нових автомобілів, що на 1,2% більше, ніж у 2021 році. Нестача напівпровідникових чіпів, які контролюють все, від підігріву сидінь до інформаційно-розважальних систем, змусила великих автовиробників, таких як General Motors, скоротити виробництво або, в деяких випадках, збирати автомобілі без певних функцій.

“Продажі знизилися з весни, але апетит споживачів до нових автомобілів продовжує зростати, що сприятиме тільки збільшенню відкладеного попиту наступного року і в майбутньому”, – сказала Джессіка Колдуелл, виконавчий директор Edmunds.

Аналітики також очікують зростання середньозваженої вартості автомобілів наступного року. При цьому ринок електромобілів у США продовжить зростати значними темпами і перевищить 600 000 одиниць у 2022 році.

Інформаційна компанія IHS Markit заявила в четвер, що продаж нових автомобілів в США в 2022 році зросте до 15,47 мільйона автомобілів з передбачуваних 15,07 мільйона в 2021 році. Також повідомляється, що продажі нових автомобілів у континентальному Китаї збільшаться до 26,92 мільйона у 2023 році та 28,99 мільйона у 2024 році.