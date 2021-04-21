Harley-Davidson повідомив про зростання квартального прибутку, який виявився вище очікувань аналітиків.

Аналітики LBLV відзначають, що компанія збільшила річний прогноз росту після підвищення попиту на продукцію, коли Harley змінив орієнтири, зосереджуючись на виробництві більших туристичних мотоциклів.

Читайте також: Harley-Davidson представив Pan America 1250 та 1250 Special

Після публікації звітності акції компанії піднялись більше, ніж на 8%. Керівництво Harley-Davidson змінило свою стратегію в середині минулого року. Тепер компанія робить акцент на продажу мотоциклів на традиційних ринках — американському та європейському. Цільова аудиторія — більш дорослі і забезпечені клієнти.

За результатами першого кварталу, роздрібні продажі на території Північної Америки збільшились на 30%. За цей період було продано 32,8 тисячі мотоциклів. В ЄС продажі знизились на 36% — до 4,9 тисячі мотоциклів. Аналітики вважають, що це пов'язано із затримками поставок в період пандемії, а також рішенням компанії відмовитись від продажів менш прибуткових моделей Street або Sportster.

У планах виробника на цей рік збільшити виторг на 30−35%. Раніше називалися прогнози зростання на рівні 20−25%.

У звітному періоді прибуток Harley-Davidson збільшився більше, ніж в 3 рази, до 259 мільйонів доларів за квартал. Показник скоригованого прибутку піднявся до 1,68 долара на акцію при прогнозі аналітиків у 0,88 долара.

У LBLV відзначають, що виторг американського виробника мотоциклів виріс з 1,3 мільярда доларів до 1,42 мільярда доларів.