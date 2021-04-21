Harley-Davidson сообщил о росте квартальной прибыли, которая оказалась выше ожиданий аналитиков.

Аналитики LBLV отмечают, что компания увеличила годовой прогноз роста после повышения спроса на продукцию, когда Harley изменил ориентиры, сосредотачиваясь на производстве более крупных туристических мотоциклов.

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После публикации отчетности акции компании поднялись более чем на 8%. Руководство Harley-Davidson изменило свою стратегию в середине прошлого года. Теперь компания делает акцент на продаже мотоциклов на традиционных рынках — американском и европейском. Целевая аудитория – более взрослые и обеспеченные клиенты.

По результатам первого квартала, розничные продажи на территории Северной Америки увеличились на 30%. За этот период было продано 32,8 тысячи мотоциклов. В ЕС продажи снизились на 36% – до 4,9 тысячи мотоциклов. Аналитики считают, что это связано с задержками поставок в период пандемии, а также решением компании отказаться от продаж менее прибыльных моделей Street или Sportster.

В планах производителя на этот год увеличить выручку на 30–35%. Ранее назывались прогнозы роста на уровне 20–25%.

В отчетном периоде прибыль Harley-Davidson увеличилась более, чем в 3 раза, до 259 миллионов долларов за квартал. Показатель скорректированной прибыли поднялся до 1,68 доллара на акцию при прогнозе аналитиков в 0,88 доллара.

В LBLV отмечают, что выручка американского производителя мотоциклов выросла с 1,3 миллиарда долларов до 1,42 миллиарда долларов.