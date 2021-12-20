Аналитики прогнозируют, что в США продажи новых автомобилей вырастут в 2022 году из-за отложенного спроса. Также вырастут и цены на продукцию автопрома.

Ожидается, что в следующем году продажи новых автомобилей в США вырастут из-за большого количества желающих приобрести новое авто. Ведь автопроизводители в 2021 году сократили производство из-за проблем с поставкой комплектующих, вызванных пандемией, и недостатка полупроводников, сказал в четверг отраслевой консультант Edmunds. Это привело к формированию отложенного спроса.

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По оценкам аналитиков, в 2022 году будет продано 15,2 миллиона новых автомобилей, что на 1,2% больше, чем в 2021 году. Недостаток полупроводниковых чипов, которые контролируют все, от подогрева сидений до информационно-развлекательных систем, заставил крупных автопроизводителей, таких как General Motors, сократить производство или, в некоторых случаях, собирать автомобили без определенных функций.

“Продажи снизились с весны, но аппетит потребителей к новым автомобилям продолжает расти, что будет способствовать только увеличению отложенного спроса в следующем году и в будущем”, – сказала Джессика Колдуэлл, исполнительный директор Edmunds.

Аналитики также ожидают роста средневзвешенной стоимости автомобилей в следующем году. При этом рынок электромобилей в США продолжит расти значительными темпами и превысит 600 000 единиц в 2022 году.

Информационная компания IHS Markit заявила в четверг, что продажа новых автомобилей в США в 2022 году вырастет до 15,47 миллиона автомобилей с предполагаемых 15,07 миллиона в 2021 году. Также сообщается, что продажи новых автомобилей в континентальном Китае увеличатся до 26,92 миллиона в 2023 году и 28,99 миллиона в 2024 году.