Машини минулих років мають власний шарм, але чи вистачить його, щоб переважити усі козирі новіших моделей – кожен автомобіліст вирішує для себе сам.

Немає нічого подібного до класичного автомобіля, щоб надати того забутого "смаку", коли машина була брудною грубою машиною і змушувала водія почувати себе живим. Або, можливо, немає нічого подібного до блискучого, потужного, повністю комп’ютеризованого автомобіля, який більше нагадує космічний корабель, ніж автомобіль, і дає можливість власнику відчути себе VIP-персоною. Аргументи на користь тих і інших – невичерпні.

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Та незалежно від року випуску, є щось у чудових автомобілях, які прискорюють серцебиття та фантазії. Нижче наведено кілька прикладів чудових моделей автомобілів, якими вони були в минулому та як вони виглядають зараз.

Фото: різні покоління популярних моделей автомобілів / Designyoutrust