Машины прошлых лет имеют собственный шарм, но хватит ли его, чтобы перевесить все козыри более новых моделей – каждый автомобилист решает для себя сам.

Нет ничего похожего на классический автомобиль, чтобы придать этот забытый "вкус", когда машина была грязной грубой машиной и заставляла водителя чувствовать себя живым. Или, может быть, нет ничего похожего на блестящий, мощный, полностью компьютеризированный автомобиль, который больше напоминает космический корабль, чем автомобиль, и дает возможность владельцу почувствовать себя VIP-персоной. Аргументы в пользу тех и других – неисчерпаемы.

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И независимо от года выпуска, есть что-то в отличных автомобилях, которые ускоряют сердцебиение и фантазию. Вот несколько примеров отличных моделей автомобилей, какими они были в прошлом и как они выглядят сейчас.

Фото: разные поколения популярных моделей автомобилей / Designyoutrust