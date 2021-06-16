У Великобританії на парковці біля одного з супермаркетів помітили BMW 1602, який був підключений до зарядного пристрою.

Як виявилось електричний силовий агрегат на класичну німецьку автівку встановила компанія Electric Classic Cars.

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Коли автівка ще тільки зійшла з конвеєра вона мала 1,6-літровий чотирициліндровий двигун, що видавав 84 к.с. та 130 Нм крутного моменту.

Тепер же вона оснащена електродвигуном Netgain Hyper 9 потужністю 120 к.с. Акумуляторна батарея складається з восьми модулів LG Chem ємністю 2,5 кВт-год. Мотор поєднується зі стандартною коробкою передач. В багажнику знаходяться ще вісім додаткових модулів LG Chem ємністю 2,5 кВт-год.

Салон теж пережив переробки. Автівка отримала нове кермо, панель приладів, екран для інформаційно-розважальної системи, червоні та чорні вставки зі шкіри.