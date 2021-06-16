В Великобритании на парковке возле одного из супермаркетов заметили BMW 1602, который был подключен к зарядному устройству.

Как оказалось электрический силовой агрегат на классическую немецкую машину установила компания Electric Classic Cars.

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Когда машина еще только сошла с конвейера, она имела 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель, выдававший 84 л.с. и 130 Нм крутящего момента.

Теперь же она оснащена электродвигателем Netgain Hyper 9 мощностью 120 л.с. аккумуляторная батарея состоит из восьми модулей LG Chem емкостью 2,5 кВт-ч. Мотор сочетается со стандартной коробкой передач. В багажнике находятся еще восемь дополнительных модулей LG Chem емкостью 2,5 кВт-ч.

Салон тоже пережил переделку. Машина получила новый руль, панель приборов, экран для информационно-развлекательной системы, красные и черные вставки из кожи.