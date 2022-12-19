Інженери Porshe доопрацювали класичний 911 Targa 1972 року випуску, довівши його до ідеального стану. В результаті вдалося виручити за раритетний спорткар понад мільйон доларів.

На аукціоні RM Sotheby's продали ексклюзивний Porsche 911 S 2.4 Targa 1972 року. Спорткар пішов з молотка за 1,149 млн доларів, встановивши новий ціновий рекорд для моделі в кузові тарга.

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У січні Porsche показали особливу версію 911 Targa GTS "Edition 50Y Porsche Design", яка присвячена 50-річному ювілею підрозділу Porsche Design. Разом із сучасним спорткаром був представлений і особливий класичний Porsche 911 S 2.4 Targa.

Інженери взяли за основу 911 T 2.4 Targa у поганому стані, у якому були відсутні деякі запчастини. Вони повністю переробили двигун, встановили механічне упорскування палива, що дозволило збільшити його потужність до 187 к.с.

Кузов та інтер'єр також зазнали повної переробки. Весь процес від початку до кінця зайняв два роки.

"Для мене це завжди дуже емоційний момент, коли я керую чимось настільки унікальним, — розповів головний спеціаліст з реставрації класичних автомобілів Porsche Уве Макрутцкі під час презентації класичного спорткара.