Инженеры Porshe доработали классический 911 Targa 1972 года выпуска, доведя его до идеального состояния. В результате удалось выручить за раритетный спорткар более миллиона долларов.

На аукционе RM Sotheby's был продан эксклюзивный Porsche 911 S 2.4 Targa 1972 года. Спорткар ушел с молотка за 1,149 млн долларов, установив новый ценовой рекорд для модели в кузове тарга.

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В январе Porsche показали особую версию 911 Targa GTS "Edition 50Y Porsche Design", посвященную 50-летнему юбилею подразделения Porsche Design. Наряду с современным спорткаром был представлен и особый классический Porsche 911 S 2.4 Targa.

Инженеры взяли за основу 911 T 2.4 Targa в плохом состоянии, в котором отсутствовали некоторые запчасти. Они полностью переработали двигатель, установили механический впрыск топлива, что позволило увеличить его мощность до 187 л.с.

Кузов и интерьер также подверглись полной переработке. Весь процесс от начала до конца занял два года.

"Для меня это всегда очень эмоциональный момент, когда я управляю чем-то столь уникальным, - рассказал главный специалист по реставрации классических автомобилей Porsche Уве Макрутцки во время презентации классического спорткара.