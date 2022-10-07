Porsche 911 Cabriolet 964-Model отримав електродвигун потужністю 500 к.с. Він здатен розігнатись до сотні менш ніж за чотири секунди.

Компанія Everrati спеціалізується на встановленні електричної трансмісії для класичних спортивних автомобілів. Останнє творіння – ширококузовний Porsche 911 Cabriolet 964-го покоління (випускався з 1989 до 1994 року).

Читайте також: 20-річний Porsche 911 продають за ціною нового

Електрична силова установка складається з електродвигуна, який Everrati пропонує з потужністю 440 кінських сил або 500 кінських сил. Більш потужна версія видає крутний момент 500 Ньютон-метрів. Розгін до сотні займає менше 4 секунд.

Авто обладнане батареєю на 62 кіловат-години. За оцінками Everrati, запас ходу становить приблизно 322 кілометри.

Для порівняння, більшість кабріолетів 911 епохи 964 мають 3,6-літровий шестициліндровий двигун з повітряним охолодженням, що розвиває 250 к.с. і 311 Нм крутного моменту. Було також декілька версій з турбомотором з потужністю 380 к.с.

Everrati використовує автентичний кабріолет 964 для цього перетворення. Компанія створює ці транспортні засоби таким чином, щоб усі модифікації були оборотними на випадок, якщо власник коли-небудь захоче повернути машину до початкового стану.

Штаб-квартира Everrati розташована в Оксфордширі, Англія. Там компанія будує електричний 911 Cabriolet для Великобританії та Європи. Aria Group в Ірвайні, Каліфорнія, збирає зразки для Сполучених Штатів. Підприємство вже приймає замовлення на автомобіль.

Ціна кабріолета в повідомленні компанії не згадується. Для довідки, версія купе продається за 250 000 фунтів стерлінгів (280 тисяч доларів).