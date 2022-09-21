20-річний Porsche 911 Turbo у відмінному стані продають за ціною нової 911 Carrera.

Дилер Porsche North Olmsted в американському штаті Огайо виставив на продаж 911 Turbo 2002 року випуску з кузовом 996.

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Купе в жовтому кольорі Speed Yellow знаходиться в бездоганному стані, що дозволило йому стати переможцем місцевого етапу конкурсу Porsche Classic Restoration Challenge, а також отримати ціну 99 821 доларів. Це всього на 6279 доларів менше, ніж просять за нову 911 Carrera.

20-річний Porsche оснащений оппозитною «турбошестеркою» об'ємом 3,6 літра, що розвиває 419 кінських сил і 561 Нм моменту, — помітно більше, ніж нова Carrera з 384-сильним мотором (449 Нм), яка коштує приблизно стільки ж.

Пару двигуну 996 складає шестиступінчаста механічна коробка передач. З місця до 60 миль (97 кілометрів) на годину жовте купе розганяється за 4,2 секунди, а максимальна швидкість перевищує 300 кілометрів на годину.

За словами представників дилерського центру, інженери перебрали всю начинку Porsche, щоб переконатися, що вона у відмінному стані. Екстер'єр без жодної подряпини теж не видає віку автомобіля, оснащеного протитуманками, фарами з газорозрядними лампами та 18-дюймовими легкосплавними колісними дисками.

Салон виконаний чорною натуральною шкірою з гербом Porsche на підголівниках. Кольору кузова вторять жовті ремені безпеки та центральний тунель з механічним ручним гальмом та класичним важелем перемикання передач. Також в оснащенні - аналогові прилади, невеликий екран бортового комп'ютера, електропривод сидіння водія і безключовий доступ.

На початку вересня Porsche продала на благодійному аукціоні унікальний 911, побудований спільно з Pixar на честь героїні мультфраншизи "Тачки" Саллі Каррери. Сама Саллі базується на 911 у кузові 996, але сучасна інтерпретація взяла за основу новітній 911 GTS 2022 року.