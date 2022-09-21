20-летний Porsche 911 Turbo в отличном состоянии продают по цене новой 911 Carrera.

Дилер Porsche North Olmsted в американском штате Огайо выставил на продажу 911 Turbo 2002 года выпуска с кузовом 996.

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Купе в желтом цвете Speed Yellow находится в безупречном состоянии, что позволило ему стать победителем местного этапа конкурса Porsche Classic Restoration Challenge, а также получить цену 821 99 долларов. Это всего на 6 279 долларов меньше, чем просят за новую 911 Carrera.

20-летний Porsche оснащен оппозитной “турбошестеркой” объемом 3,6 литра, развивающей 419 лошадиных сил и 561 Нм момента, – заметно больше, чем новая Carrera с 384-сильным мотором (449 Нм), которая стоит примерно столько же.

Пару двигателю 996 составляет шестиступенчатая механическая коробка передач. С места до 60 миль (97 километров) в час желтое купе разгоняется за 4,2 секунды, а максимальная скорость превышает 300 километров в час.

По словам представителей дилерского центра, инженеры перебрали всю начинку Porsche, чтобы убедиться, что она в отличном состоянии. Экстерьер без единой царапины тоже не выдает возраста автомобиля, оснащенного противотуманками, фарами с газоразрядными лампами и 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками.

Салон выполнен из черной натуральной кожи с гербом Porsche на подголовниках. Цвету кузова вторят желтые ремни безопасности и центральный тоннель с механическим ручным тормозом и классическим рычагом переключения передач. Также в оснащении – аналоговые приборы, небольшой экран бортового компьютера, электропривод сиденья водителя и бесключевой доступ.

В начале сентября Porsche продала на благотворительном аукционе уникальный 911, построенный совместно с Pixar в честь героини мультфраншизы “Тачки” Салли Карреры. Сама Салли базируется на 911 в кузове 996, но современная интерпретация взяла за основу новейший 911 GTS 2022 года.