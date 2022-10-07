Porsche 911 Cabriolet 964-Model получил электродвигатель мощностью 500 л.с. Он способен разогнаться до сотни менее чем за четыре секунды.

Компания Everrati специализируется на установке электрической трансмиссии для классических спортивных автомобилей. Последнее творение – ширококузовный Porsche 911 Cabriolet 964-го поколения (выпускался с 1989 по 1994 год).

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Электрическая силовая установка состоит из электродвигателя, который Everrati предлагает с мощностью 440 лошадиных сил или 500 лошадиных сил. Более мощная версия выдает крутящий момент 500 Ньютон-метров. Разгон до сотни занимает менее 4 секунд.

Автомобиль оборудован батареей на 62 киловатт-часа. По оценкам Everrati, запас хода составляет примерно 322 километра.

Для сравнения, большинство кабриолетов 911 эпохи 964 имеют 3,6-литровый шестицилиндровый двигатель с воздушным охлаждением, развивающий 250 л.с. и 311 Нм крутящего момента. Было также несколько версий с турбомотором мощностью 380 л.с.

Everrati использует аутентичный кабриолет 964 для этого преобразования. Компания создает эти транспортные средства таким образом, чтобы все модификации были обратимы на случай, если владелец когда-нибудь захочет вернуть машину в исходное состояние.

Штаб-квартира Everrati находится в Оксфордшире, Англия. Там компания строит электрический 911 Cabriolet для Великобритании и Европы. Aria Group в Ирвайне, Калифорния, собирает образцы для Соединенных Штатов. Предприятие уже принимает заказы на автомобиль.

Цена кабриолета в сообщении компании не упоминается. Для справки версия купе продается за 250 000 фунтов стерлингов (280 тысяч долларов).