Понад 400 рекламних щитів було розклеєно по всій Європі. Таким чином екологічні фанатики "борються за чисте повітря".

Три групи кліматичних ентузіастів взяли на себе відповідальність за розміщення понад 400 рекламних щитів по всій Європі протягом вихідних, націлившись на Toyota і BMW за те, що вони сприймають як екологічну рекламну практику.

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Subvertisers' International, Brandalism і Extinction Rebellion взяли на себе заслугу партизанської кампанії та кажуть, що розмістили фальшиві рекламні щити у Франції, Німеччині, Англії та Бельгії як реакцію на збільшення присутності автомобільної реклами навколо початку Брюссельського автосалону.

Рекламні щити були націлені на BMW і Toyota, оскільки вони були двома автовиробниками, які на думку фанатиків зробили найбільші антикліматичні лобістські зусилля.

Дійсно, Toyota не поспішала з впровадженням повністю електричних транспортних засобів у свою лінійку, і в 2021 році пообіцяла переглянути свою лобістську позицію під тиском інвесторів. Цей тиск був викликаний звітом, який показав, що Toyota була найбільшим корпоративним донором кампаній кандидатів від Республіканської партії, багато з яких хотіли скасувати провальну екологічну політику країни, під час президентських виборів 2020 року.

«Toyota просуває свою рекламу сталого розвитку «Beyond Zero», водночас лобіюючи уряди по всьому світу щодо послаблення планів щодо якості повітря та погрожуючи судовими позовами, щоб захистити свої прибутки через сприятливий клімат», — сказала Тона Мерріман, представник Brandalism. «Їхня реклама є двозначною».

На додаток до протистояння транспортним засобам, які споживають традиційне пальне, групи фанатиків заперечують проти продажу великих позашляховиків, навіть якщо вони електричні. Великі транспортні засоби, як вони стверджують, становлять більшу небезпеку для пішоходів і засмічують малі міста Європи.

Зрештою, активісти використовують фейкові оголошення, щоб закликати до заборони реклами транспортних засобів, що «забруднюють» навколишнє середовище. Це крок, який уже вживається в деяких юрисдикціях, які застосовують обмеження щодо реклами тютюнових виробів. Такі кроки вже були прийняті в кількох британських радах, включаючи Кембриджшир, Норвіч і Північний Сомерсет, повідомляє ВВС.