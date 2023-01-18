Более 400 рекламных щитов были расклеены по всей Европе. Таким образом, экологические фанатики "борются за чистый воздух".

Три группы климатических энтузиастов взяли на себя ответственность за размещение более 400 рекламных щитов по всей Европе в течение выходных, нацелившись на Toyota и BMW за то, что они воспринимают как экологическую рекламную практику.

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Subvertisers' International, Brandalism и Extinction Rebellion взяли на себя заслугу партизанской кампании и говорят, что разместили фальшивые рекламные щиты во Франции, Германии, Англии и Бельгии в качестве реакции на увеличение присутствия автомобильной рекламы вокруг начала Брюссельского автосалона.

Рекламные щиты были нацелены на BMW и Toyota, поскольку они являлись двумя автопроизводителями, которые по мнению фанатиков сделали самые большие антиклиматические лоббистские усилия.

Действительно, Toyota не спешила с внедрением полностью электрических транспортных средств в свою линейку и в 2021 году пообещала пересмотреть свою лоббистскую позицию под давлением инвесторов. Это давление было вызвано отчетом, показавшим, что Toyota была крупнейшим корпоративным донором кампаний кандидатов от Республиканской партии, многие из которых хотели отменить провальную экологическую политику страны во время президентских выборов 2020 года.

"Toyota продвигает свою рекламу устойчивого развития "Beyond Zero", в то же время лоббируя правительства по всему миру по ослаблению планов по качеству воздуха и угрожая судебными исками, чтобы защитить свои прибыли через благоприятный климат", - сказала Тона Мерриман, представитель Brandalism. «Их реклама двусмысленна».

В дополнение к противостоянию транспортным средствам, потребляющим традиционное горючее, группы фанатиков возражают против продажи крупных внедорожников, даже если они электрические. Большие транспортные средства, как они утверждают, представляют большую опасность для пешеходов и засоряют малые города Европы.

В конце концов, активисты используют фейковые объявления, чтобы призвать к запрещению рекламы транспортных средств, загрязняющих окружающую среду. Это шаг, который уже предпринимается в некоторых юрисдикциях, применяющих ограничения по рекламе табачных изделий. Такие шаги уже были предприняты в нескольких британских советах, включая Кембриджшир, Норвич и Северный Сомерсет, сообщает BBC.