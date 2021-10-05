Київський міський голова Віталій Кличко висловив думку, що невакцинованих киян та гостей столиці слід обмежувати в правах. Зокрема проїзд у громадському транспорті буде доступний тільки тим, хто пред’явить QR-код про вакцинацію.

В інтерв’ю інформаційному агентству "РБК-Україна" Віталій Кличко розповів, які заходи можуть ввести у разі погіршення епідеміологічної ситуації.

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"З входженням в "жовту зону" і напередодні можливого погіршення ситуації нами розробляється алгоритм подальшого посилення правил, які базуються на досвіді інших країн. Наприклад, коли тільки за наявності QR-коду про вакцинацію людина зможе бути присутньою на масових заходах, ходити в кафе і ресторани, в місця, де є ймовірність близького контакту з великою кількістю людей і поширення інфекції. Ми розглядаємо такі варіанти обмежень. Вони можуть стосуватися і проїзду в громадському транспорті. Але, підкреслю, це на рівні ідей поки – варіанти, які розглядаються", - заявив мер столиці.

На уточнююче питання журналіста "Ви хочете ввести covid-сертифікати в громадському транспорті на випадок червоного рівня?" Віталій Кличко відповів: "Ми не хочемо такого варіанту. Але в разі різкого погіршення ситуації – для того, щоби не вводити повний локдаун, як це було минулого року, ми розглядаємо різні можливі гібридні обмеження, які зараз використовують деякі країни".