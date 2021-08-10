Громадський транспорт є головним місцем поширення багатьох респіраторних та вірусних захворювань, у тому числі COVID-19. При відновленні локдауну восени обмеження для нього будуть вводитись в першу чергу.

Київська влада повним ходом готується до повернення карантинних заходів та обмеження проїзду у громадському транспорті. Від сьогодні запрацювала в тестовому режимі електронна система подачі заявок, за якою можна буде отримати спеціальні перепустки для проїзду в громадському транспорті на випадок посилення карантинних обмежень.

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Разом з тим заходи боротьби з приватними автомобілями: антипаркувальні стовпчики, платна парковка, евакуатори та штрафи з несплату “послуг” паркування будуть застосовуватись у повному обсязі.

Підприємства, установи та організації усіх форм власності мають змогу заздалегідь оформити заявки, аби мати час пройти необхідні погодження. Про це повідомив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

“Врахувавши попередній досвід та побажання підприємців, ми змінили механізм видачі спецперепусток на транспорт. Відтепер це можна зробити онлайн. Ними зможуть скористатися ті підприємства та організації, що забезпечують життєдіяльність міста”, – повідомив чиновник.

Він зазначив, що керівники підприємств уже зараз можуть авторизуватись у системі та подати заявку, аби заздалегідь пройти необхідну перевірку та отримати дозвіл. Місто зможе визначити кількість спецперепусток саме для тих категорій, які забезпечують безперебійну життєдіяльність столиці.

Для замовлення спеціальних перепусток керівникам підприємств та фізичним особам-підприємцям потрібно виконати наступні дії:

КРОК 1. Авторизуватись у системі за допомогою КЕП (кваліфікований електронний підпис). Керівник може додати до 10 довірених осіб, що матимуть доступ до системи.

КРОК 2. Заповнити електронну форму заявки. Важливо: підприємствам потрібно обґрунтувати критичну необхідність працювати в локдаун. Для юридичних осіб необхідно вказати код ЄДРПОУ (Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України), для фізичних осіб-підприємців – види діяльності відповідно до КВЕД.

КРОК 3. Чекати на відповідь, що надійде на електронну пошту, зазначену в заявці. У разі отримання позитивного рішення про надання спецперепусток – ввести повний список співробітників, вказати дані та номер транспортної картки Київ Цифровий кожного працівника.

Важливо: для запобігання фальсифікації, всіх працівників, поданих у списку, будуть перевірятись щодо працевлаштування в зазначеній установі, підприємстві чи організації.

КРОК 4. Інформацію про підтвердження або відмову у видачі спецперепусток кожного працівника можна отримати у системі.

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Як скористатися спецперепусткою при отриманні позитивного рішення

Якщо підприємство отримало дозвіл, після внесення даних про співробітника, транспортна картка працівника активується автоматично. Щоб скористатися громадським транспортом працівнику потрібно мати транспортну карту. Перевірити наявність спеціальної перепустки працівник зможе самостійно, завантаживши на смартфон застосунок Київ Цифровий та додавши транспортну карту.

Важливо: працюватимуть картки трьох видів – транспортна картка нового зразка, старого зразка та картка Киянина. Транспортні картки, власники яких не отримали право на спецперепустку, на час локдауну будуть заблоковані.