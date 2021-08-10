Общественный транспорт является главным местом распространения многих респираторных и вирусных заболеваний, в том числе COVID-19. При возобновлении локдауна осенью ограничения для него будут вводиться в первую очередь.

Киевские власти полным ходом готовятся к возвращению карантинных мер и ограничению проезда в общественном транспорте. С сегодняшнего дня заработала в тестовом режиме электронная система подачи заявок, по которой можно будет получить специальные пропуска для проезда в общественном транспорте на случай усиления карантинных ограничений.

Читайте также: Киев готовится к очередному локдауну: движение в общественном транспорте ограничат

Вместе с тем меры борьбы с частными автомобилями: антипарковочные столбики, платная парковка, эвакуаторы и штрафы по неуплате “услуг” парковки будут применяться в полном объеме.

Предприятия, учреждения и организации всех форм собственности имеют возможность заранее оформить заявки, чтобы иметь время пройти необходимые согласования. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба.

“Учтя предыдущий опыт и пожелания предпринимателей, мы изменили механизм выдачи спецпропусков на транспорт. Отныне это можно сделать онлайн. Ими смогут воспользоваться те предприятия и организации, которые обеспечивают жизнедеятельность города”, – сообщил чиновник.

Он отметил, что руководители предприятий уже сейчас могут авторизоваться в системе и подать заявку, чтобы заранее пройти необходимую проверку и получить разрешение. Город сможет определить количество спецпропусков именно для тех категорий, которые обеспечивают бесперебойную жизнедеятельность столицы.

Для заказа специальных пропусков руководителям предприятий и физическим лицам-предпринимателям нужно выполнить следующие действия:

ШАГ 1. Авторизоваться в системе с помощью КЭП (квалифицированная электронная подпись). Руководитель может добавить до 10 доверенных лиц, которые будут иметь доступ к системе.

ШАГ 2. Заполнить электронную форму заявки. Важно: предприятиям нужно обосновать критическую необходимость работать в локдаун. Для юридических лиц необходимо указать код ЕГРПОУ (Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины), для физических лиц-предпринимателей – виды деятельности в соответствии с КВЭД.

ШАГ 3. Ожидать ответ, который поступит на электронную почту, указанную в заявке. В случае получения положительного решения о выдаче спецпропусков – ввести полный список сотрудников, указать данные и номер транспортной карты Київ Цифровий каждого работника.

Важно: для предотвращения фальсификации, всех работников, представленных в списке, будут проверять по трудоустройству в указанном учреждении, предприятии или организации.

ШАГ 4. Информацию о подтверждении или отказе в выдаче спецпропусков каждого работника можно получить в системе.

Читайте также: Киевские власти готовятся к очередному локдауну: какие ограничения для транспорта

Как воспользоваться спецпропуском при получении положительного решения

Если предприятие получило разрешение, после внесения данных о сотруднике, транспортная карточка работника активируется автоматически. Чтобы воспользоваться общественным транспортом, работнику нужно иметь транспортную карту. Проверить наличие специального пропуска работник сможет самостоятельно, скачав на смартфон приложение Київ Цифровий и добавив транспортную карту.

Важно: будут работать карточки трех видов – транспортная карточка нового образца, старого образца и карточка Киевлянина. Транспортные карты, владельцы которых не получили право на спецпропуск, на время локдауна будут заблокированы.