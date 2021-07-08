Эвакуация автомобилей методом "цепляния" одной оси более опасна, чем традиционный метод полной загрузки.

Недавно в Киеве появились эвакуаторы которые забирают автомобиль нарушителя методом частичной погрузки. То есть машину цепляют за одну ось, а другая катится по асфальту на тележке. По неофициальной информации, именно такие эвакуаторы совершили в Киеве больше всего ДТП при перевозке автомобилей – больше 10.

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Эвакуация автомобилей с киевских улиц доставляет много хлопот автовладельцам – то эвакуируют автомобиль с детьми внутри, то машина находу слетит с эвакуатора.

Напомним, что выкуп автомобиля, который забрал эвакуатор, обходится в примерно 2000 гривен и занимает минимум половину рабочего дня. После вызволения автомобиля со штрафплощадки нужно обязательно обратиться в суд, так как шансы получить обратно потраченные средства очень высоки. Образцы всех необходимых для иска документов бесплатны. Их можно найти по ссылке.

Тем временем киевские власти, вместо увеличения количества мест для парковки, массово устанавливает антипарковочные столбики, исключая парковку даже там, где это разрешено Правилами дорожного движения.