Евакуація автомобілів з київських вулиць завдає багато клопоту автовласникам – то евакуюють автомобіль з дітьми всередині, то машина находу злетить з евакуатора.

Але нещодавно в Києві з’явились евакуатори які “викрадають” автомобіль методом часткової погрузки. Тобто машину чіпляють за оду вісь, а інша котиться по асфальту на возику. За неофіційною інформацією саме такі евакуатори зробили в Києві найбільше ДТП під час перевезення автомобілів – більше 10.

Читайте також: В Києві автомобіль впав з евакуатора прямо на ходу: фото

Нагадаємо, що викуп автомобіля, який забрав евакуатор обходиться близько 2000 гривень та займає щонайменше половину робочого дня. Після визволення автомобіля зі штрафмайданчика потрібно обов’язково звернутись до суду, адже шанси отримати назад витрачені кошти дуже високі. Зразки усіх необхідних для позову документів безкоштовні. Їх можна знайти за посиланням.

Тим часом київська влада, замість збільшення кількості місць для паркування, масово встановлює антипаркувальні стовпчики, унеможливлюючи паркову навіть там, де це дозволено Правилами дорожнього руху.