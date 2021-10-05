Киевский городской голова Виталий Кличко выразил мнение, что невакцинированных киевлян и гостей столицы следует ограничивать в правах. В частности, проезд в общественном транспорте будет доступен только тем, кто предъявит QR-код о вакцинации.

В интервью информационному агентству "РБК-Украина" Виталий Кличко рассказал, какие меры могут ввести в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

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"С вхождением в "желтую зону" и в преддверии возможного ухудшения ситуации нами разрабатывается алгоритм дальнейшего ужесточения правил, которые базируются на опыте других стран. Например, когда только при наличии QR-кода о вакцинации человек сможет присутствовать на массовых мероприятиях, ходить в кафе и рестораны, в места, где есть вероятность близкого контакта с большим количеством людей и распространения инфекции. Мы рассматриваем такие варианты ограничений. Они могут касаться и проезда в общественном транспорте. Но, подчеркну, это на уровне идей пока варианты, которые рассматриваются", – заявил мэр столицы.

На уточняющий вопрос журналиста "Вы хотите ввести covid-сертификаты в общественном транспорте на случай красного уровня?" Виталий Кличко ответил: "Мы не хотим такого варианта. Но в случае резкого ухудшения ситуации – для того, чтобы не вводить полный локдаун, как это было в прошлом году, мы рассматриваем разные возможные гибридные ограничения, которые сейчас используют некоторые страны".