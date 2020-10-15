До кінця жовтня арочну конструкцію Подільсько-Воскресенського мосту обіцяють опустити у проектне положення.

Мер Києва обіцяє завершення чергового етапу будівництва Подільсько-Воскресенського мосту до кінця жовтня.

Читайте також: На Подільсько-Воскресенському мостовому переході ввімкнули освітлення

«Встановлення арочної конструкції в проектне положення – процес тривалий. Треба врахувати все. Контролювати до сантиметрів, як поводить себе і опускається багатотонна конструкція. Для того, щоб опустити міст на постійні опори, використовують надпотужні домкрати. І цей процес завершать, за сприятливих погодних умов, наприкінці жовтня», - сказано на офіційній сторінці мера у соцмережі.

«Для підтримки конструкції змонтували 68 нових вантів, виготовлених у Німеччині. Виконали роботи з влаштування мережі зовнішнього освітлення та декоративної підсвітки, яку вже бачать кияни. Також триває процес встановлення металевих конструкцій для з’їздів на вулиці Верхній та Нижній вал. На лівоповоротному з’їзді з мостового переходу на Рибальський півострів завершують влаштування дорожнього полотна», - сказано в повідомленні.