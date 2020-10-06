На Подільсько-Воскресенському мостовому переході, будівництво якого триває з 1993 року, вже ввімкнули освітлення. До кінця року обіцяють відкрити рух автомобілів.

Вчора на Подільському мостовому переході в тестовому режимі ввімкнули мережу зовнішнього освітлення та декоративне підсвічування. Пусконалагоджувальні роботи тривають – наразі тестують та синхронізують роботу обладнання.

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Під час тестувальних робіт можливі тимчасові зміни та коригування в роботі декоративної підсвітки та зовнішнього освітлення.

На сьогодні основні будівельні роботи на мосту продовжуються. Триває підготовка до монтажу руслової частини прогонової будови заїзду на Подільський мостовий перехід з вул. Набережно-Хрещатицької, в районі вул. Верхній та Нижній Вал влаштовують гідроізоляцію проїзної частини та готуються укладати дорожнє покриття. Також споруджують конструкції метрополітену на Русанівських садах та роблять насип під метрополітен і дорожню частину мостового переходу.

Мер Києва пообіцяв до кінця року відкрити рух автомобілів по новому мостовому переходу.