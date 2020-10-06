На Подольско-Воскресенском мостовом переходе, строительство которого продолжается с 1993 года, уже включили освещение. До конца года обещают открыть движение автомобилей.

Вчера на Подольском мостовом переходе в тестовом режиме включили сеть наружного освещения и декоративную подсветку. Пусконаладочные работы продолжаются – сейчас тестируют и синхронизируют работу оборудования.

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Во время тестирующих работ возможны временные изменения и корректировки в работе декоративной подсветки и наружного освещения.

На сегодня основные строительные работы на мосту продолжаются. Продолжается подготовка к монтажу русловой части пролетного строения заезда на Подольский мостовой переход с ул. Набережно-Крещатицкой, в районе ул. Верхний и Нижний Вал устраивают гидроизоляцию проезжей части и готовятся укладывать дорожное покрытие. Также сооружают конструкции метрополитена на Русановских садах и делают насыпь под метрополитен и дорожную часть мостового перехода.

Мэр Киева пообещал до конца года открыть движение автомобилей по новому мостовому переходу.