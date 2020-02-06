Работы по сооружению Подольско-Воскресенского моста начаты в 1993 году. Есть надежда, что в 2020, через 27 лет после начала строительства, по нему поедут первые автомобили.

"Достройка Подольско-Воскресенского мостового перехода – одна из главных задач на этот год для городской власти. Работы на объекте продолжаются по графику", пишет на своей странице мэр Киева Виталий Кличко.

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Строители уже установили первые балки для будущей части мостового перехода над Русановским озером. Каждая из этих балок весит почти 70 тонн. Поднимают их с помощью сверхмощных кранов, а контролируют процесс специалисты из Нидерландов. Также продолжаются работы по установке опор в сторону Троещины.

"В конце этого года мы откроем автосообщение на Подольско-Воскресенском мосту. И приступим к следующему этапу - строительству метро на Троещину", обещает Виталий Кличко.

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