За прошедший месяц украинские номера получили 28,3 тыс. импортированных легковых авто с пробегом. Таким образом, в январе на каждый проданный новый легковой автомобиль пришлось 4 регистрации ввезенных из-за границы подержанных машин.

При этом, автомобили старше 10 лет охватили 43% всех растаможенных и зарегистрированных за первый месяц 2020 года авто с пробегом, треть регистраций б/у пришлась на машины изготовленные от 5 до 10 лет назад и 24% – на относительно молодые автомобиле – не старше 5 лет.

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Самым популярным на рынке импортного секонд-хенда остается автомобиль Volkswagen Passat, за прошедший месяц владельцами этой модели стали 1716 украинцев.

На втором месте Renault Megane, на этом автомобиле свой выбор остановили 1608 автомобилистов. Шкоде Октавии отдали предпочтение 1518 человек и это третий результат. Четвертая позиция у Volkswagen Golf – 1235 регистраций. Замыкает пятерку самых популярных подержанных иномарок Ford Focus. В январе 1035 Фокусов поменяли свои иностранные номера на украинские.

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