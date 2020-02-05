За минулий місяць українські номери отримали 28,3 тис. імпортованих легкових авто з пробігом. Таким чином, в січні на кожен проданий новий легковий автомобіль прийшлося 4 реєстрації ввезених з-за кордону вживаних машин.

Автомобілі віком понад 10 років охопили 43% від усіх розмитнених і зареєстрованих за перший місяць 2020 року авто з пробігом, третина реєстрацій вживаних авто припала на машини, виготовлені від 5 до 10 років назад і 24% – на відносно молоді автомобілі – не старші 5 років.

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Найпопулярнішим на ринку імпортованого секонд-хенду залишається автомобіль Volkswagen Passat, протягом минулого місяця власниками цієї моделі стали 1716 українців.

На другому місці – Renault Megane, на цьому автомобілі свій вибір зупинили 1608 автомобілістів. Шкоді Октавії віддали перевагу 1518 чол. і це третій результат. Четверта позиція у Volkswagen Golf – 1235 реєстрацій. Замикає п’ятірку найбільш популярних вживаних іномарок Ford Focus. У січні 1035 Фокусів поміняли свої іноземні номери на українські.

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