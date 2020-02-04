Плохие дороги заставляют украинцев пересаживаться на кроссоверы. Так в январе, согласно статистике, в лидерской пятерке оказались сразу четыре кроссовера.

В январе бестселлером на украинском рынке легковых автомобилей стал кроссовер Toyota RAV-4.

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Кроме Toyota RAV-4, в январском зачете которого 513 регистрационных номеров, в пятерке самых популярных автомобилей месяца еще три кроссовера: Renault Duster, который показал второй результат в продажах – 442 шт.; KIA Sportage, который стал третьим по популярности автомобилем января, его выбрали 334 покупателя; и Toyota Land Cruiser Prado с 265 зарегистрированными авто занял пятое место.

Единственный представитель другого класса авто, который попал в ТОП-5 января – Skoda Octavia. Она заняла четвертое место с показателем 300 зарегистрированных машин.

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