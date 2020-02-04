Погані дороги змушують українців пересідати на кросовери. Так у січні згідно зі статистикою, в лідерській п’ятірці опинились відразу чотири кросовери.

В січні бестселером на українському ринку легкових автомобілів став кросовер Toyota RAV-4.

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Крім Toyota RAV-4, в січневому заліку якого 513 реєстраційних номерів, в п’ятірці найпопулярніших автомобілів місяця ще три кроссовери: Renault Duster, який показав другий результат в продажах – 442 шт.; KIA Sportage, який став третім за популярністю автомобілем січня, його вибрали 334 покупці; і Toyota Land Cruiser Prado, з 265 зареєстрованими авто посів п’яте місце.

Єдиний представник іншого класу авто, який потрапив до ТОП-5 січня – Skoda Octavia. Вона посіла четверте місце з показником 300 зареєстрованих машин.

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