Роботи зі спорудження Подільсько-Воскресенського мосту розпочато у 1993 році. Є надія, що в 2020, через 27 років після початку будівництва, по ньому поїдуть перші автомобілі.

"Добудова Подільсько-Воскресенського мостового переходу - одне з головних завдань на цей рік для міської влади. Роботи на об'єкті тривають за графіком", – пише на своїй сторінці мер Києва Віталій Кличко.

Читайте також: Три чверті українців надають перевагу вживаним авто

Будівельники вже встановили перші балки для майбутньої частини мостового переходу над Русанівським озером. Кожна з цих балок важить майже 70 тонн. Підіймають їх за допомогою надпотужних кранів, а контролюють процес фахівці з Нідерландів. Також тривають роботи із встановлення опор в бік Троєщини.

"Наприкінці цього року ми відкриємо автосполучення Подільсько-Воскресенським мостом. І приступимо до наступного етапу - будівництва метро на Троєщину", – обіцяє Віталій Кличко.

Читайте також: Українці масово пересідають на кросовери