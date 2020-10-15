До конца октября арочную конструкцию Подольско-Воскресенского моста обещают опустить в проектное положение.

Мэр Киева обещает завершение очередного этапа строительства Подольско-Воскресенского моста до конца октября.

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«Установка арочной конструкции в проектное положение – процесс длительный. Надо учесть все. Контролировать до сантиметров, как ведет себя и опускается многотонная конструкция. Для того, чтобы опустить мост на постоянные опоры, используют сверхмощные домкраты. И этот процесс завершат, при благоприятных погодных условиях, в конце октября", – сказано на официальной странице мэра в соцсети.

"Для поддержки конструкции смонтировали 68 новых вантов, изготовленных в Германии. Выполнили работы по устройству сети наружного освещения и декоративной подсветки, которую уже видят киевляне. Также продолжается процесс установки металлических конструкций для съездов на улицы Верхний и Нижний вал. На левоповоротном съезде с мостового перехода на Рыбальский полуостров завершают устройство дорожного полотна», – сказано в сообщении.