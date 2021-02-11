Комунальні служби не можуть впоратись зі снігом вже кілька днів. Саме тому мер Києва запропонував автомобілістам відмовитись від користування своїми машинами.

У Києві розчистили лише основні дороги та магістралі. Тротуари, парковки, прилеглі території досі знаходяться у сніжному полоні. Комунальні служби не справляються.

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"Приватні авто краще залишити вдома. Киянам, які можуть працювати дистанційно та не мають невідкладних справ у місті, теж краще залишитися вдома", - написав мер столиці на своїй сторінці у соцмережі.

"Будьте обережними, бо негода не відступає. Комунальні служби і дорожники продовжують працювати в посиленому режимі. Ми робимо все, щоб життєдіяльність міста не була паралізованою", зазначив Віталій Кличко.

Також у Київській міській державній адміністрації повідомили що 11 лютого з 7:00 діятиме тимчасове обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва. Великогабаритний транспорт пускатимуть до міста залежно від погодних умов та ситуації на дорогах.