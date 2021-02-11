Коммунальные службы не могут справиться со снегом уже несколько дней. Именно поэтому мэр Киева предложил автомобилистам отказаться от пользования своими машинами.

В Киеве расчистили лишь основные дороги и магистрали. Тротуары, парковки, прилегающие территории до сих пор находятся в снежном плену. Коммунальные службы не справляются.

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"Частные авто лучше оставить дома. Киевлянам, которые могут работать дистанционно и не имеют неотложных дел в городе, тоже лучше остаться дома", – написал мэр столицы на своей странице в соцсети.

"Будьте осторожными, потому что непогода не отступает. Коммунальные службы и дорожники продолжают работать в усиленном режиме. Мы делаем все, чтобы жизнедеятельность города не была парализованной", – отметил Виталий Кличко.

Также в Киевской городской государственной администрации сообщили что 11 февраля с 7:00 будет действовать временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта в Киев. Крупногабаритный транспорт пустят в город зависимости от погодных условий и ситуации на дорогах.