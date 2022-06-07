У столиці продовжують ремонтувати дороги, малювати велодоріжки та встановлювати антипаркувальні стовпчики.

“Хоч війна і внесла корективи у втілення проектів у столиці, ми здійснюємо ремонт доріг та проїздів там, де це найнеобхідніше, або - на об’єктах, що розпочали оновлювати минулого року”, – написав мер столиці.

Читайте також: Столиця оживає: кількість авто на дорогах збільшилася в 5-6 разів

Зокрема, сьогодні тривають роботи з капітального ремонту у центрі Києва - по вулиці Льва Толстого. Дорожники продовжують оновлення ділянки від вулиці Тарасівської до Василя Липківського, протяжністю 1,2 км. Востаннє там здійснювали ремонт понад 20 років тому.

Дорожні службі приступили до робіт на ділянці від вулиці Жилянської до вулиці Василя Липківського цими вихідними, щоб здійснити наймасштабніші роботи не заважаючи руху транспорту.

На цій ділянці влаштовують нове тришарове дорожнє покриття, велодоріжки, нові тротуари. Встановлять і сучасне освітлення, антипаркувальні стовпчики, огородження, здійснять благоустрій території.