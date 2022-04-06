До Києва почали масово повертатися мешканці. На в'їзд до столиці почали утворюватися багатокілометрові затори. Також затори є на блокпостах, встановлених між районами та на мостах через Дніпро.

Усі машини на блок-постах перевіряються поліцейськими, військовими та представниками тероборони. Як коментують поліцейські, потік авто до Києва збільшився у 5-6 разів, у заторах перед блокпостами доводиться стояти по декілька годин. Водночас представники поліції вважають, що поки повертатися у столицю не варто.

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"Потрібно дочекатися офіційної інформації, що це безпечно. Тоді можна буде їхати. Зараз я не вважаю, що це безпечно. З дев'ятої години ранку та до шостої вечора пробка не зменшується. Кількість автомобілів лише збільшується. Нехай люди себе бережуть і не гарячкують. Додому завжди встигнуть", – зазначають правоохоронці.

Раніше київська влада також наголошувала, що киянам варто почекати із поверненням до столиці та області. Мер столиці Віталій Кличко закликав містян утриматися від поїздок до Києва та звільнених від окупантів передмість Києва принаймні ще тиждень:

"По-перше, в кількох районах Київській області зараз діє цілодобова комендантська година. Також у містах біля столиці, де тривали бої, виявляють велику кількість вибухонебезпечних предметів. Які можуть становити велику загрозу. Не виключаємо ми і вірогідності ракетних обстрілів. Так, наші сили ППО працюють на відмінно. Але, все може статися. Тож прошу людей трохи почекати і не повертатися", – пояснив Кличко.

Попри все Київ поступово повертається до життя. Протягом тижня понад 500 підприємців відновили свою діяльність у Києві, частково працює громадський транспорт, відчиняються продуктові магазини, кав’ярні, перукарні тощо.