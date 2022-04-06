В Киев начали массово возвращаться жильцы. На въезд в столицу начали образовываться многокилометровые пробки. Также пробки на блокпостах, установленных между районами, и на мостах через Днепр.

Все машины на блокпостах проверяются полицейскими, военными и представителями теробороны. Как комментируют полицейские, поток авто в Киев увеличился в 5-6 раз, в пробках перед блокпостами приходится стоять по несколько часов. В то же время, представители полиции считают, что пока возвращаться в столицу не стоит.

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“Нужно дождаться официальной информации, что это безопасно. Тогда можно будет ехать. Сейчас я не считаю, что это безопасно. С девяти часов утра и до шести вечера пробка не уменьшается. Количество автомобилей только увеличивается. Пусть люди себя берегут и не расстраиваются. Домой всегда успеют”, – отмечают правоохранители.

Ранее киевские власти также отмечали, что киевлянам следует подождать с возвращением в столицу и область. Мэр столицы Виталий Кличко призвал горожан воздержаться от поездок в Киев и освобожденных от оккупантов пригородов Киева по крайней мере еще неделю:

“Во-первых, в нескольких районах Киевской области сейчас действует круглосуточный комендантский час. Также в городах возле столицы, где продолжались бои, обнаруживают большое количество взрывоопасных предметов. Которые могут представлять большую угрозу. Не исключаем мы и вероятности ракетных обстрелов. Да, наши силы ПВО работают с отличием. Но, все может произойти. Поэтому прошу людей немного подождать и не возвращаться”, – объяснил Кличко.

Несмотря на все, Киев постепенно возвращается к жизни. В течение недели более 500 предпринимателей возобновили свою деятельность в Киеве, частично работает общественный транспорт, открываются продуктовые магазины, кафе, парикмахерские.