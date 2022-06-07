В столице продолжают ремонтировать дороги, рисовать велодорожки и устанавливать антипарковочные столбики.

"Хоть война и внесла коррективы в воплощение проектов в столице, мы осуществляем ремонт дорог и проездов там, где это необходимо, или – на объектах, которые начали обновлять в прошлом году”, – написал мэр столицы.

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В частности, сегодня продолжаются работы по капитальному ремонту в центре Киева – по улице Льва Толстого. Дорожники продолжают обновление участка от улицы Тарасовской до Василия Липковского, протяженностью 1,2 км. Последний раз там осуществляли ремонт более 20 лет назад.

Дорожные службы приступили к работам на участке от улицы Жилянской до улицы Василия Липковского в эти выходные, чтобы осуществить самые масштабные работы не мешая движению транспорта.

На этом участке устраивают новое трехслойное дорожное покрытие, велодорожки, новые тротуары. Установят и современное освещение, антипаркувальні столбики, ограждения, осуществят благоустройство территории.