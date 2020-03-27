Київська влада буде приймати рішення про посилення карантину, виходячи з ситуації.

Київська влада буде приймати рішення про посилення карантину в столиці, зокрема про закриття Києва на в’їзд і виїзд, виходячи з ситуації з коронавірусом. Про це заявив мер міста Віталій Кличко на брифінгу.

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На питання про те, чи буде влада закривати столицю на в’їзд і виїзд, мер Києва відповів, що й так введені обмеження, але у разі погіршення ситуації з коронавірусом можуть посилити обмеження.

“Я розумію побоювання людей на сьогоднішній день, що буде введений більш суровий режим, але, будь ласка, подивіться відео з інших країн, там взагалі заборонено людям виходити на вулицю. У разі погіршення ситуації, ми будемо вимушені посилювати заходи, виключно для того, щоб розповсюдження інфекції не відбувалось”, – зазначив він.

Кличко зазначив, що не всі громадяни виконують правила і люди, у яких є симтоми коронавірусу, приховують інфорамацію.

НАГАДАЄМО, що автомобіль залишився єдиним транспортним засобом, на якому можна перетнути кордон.