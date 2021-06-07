Міський голова Києва Віталій Кличко в інтерв’ю Радіо Свобода розповів, що робить міська влада для подолання заторів.

"Я хотів би нагади, що 40% транспорту – це транзитний транспорт, який їде через Київ. Минулого року в Києві зареєстровано 200 тисяч нових автівок. З одного боку, це добре, що люди мають гроші і користуються. Щоб вирішити це питання, ми зараз наводимо порядок, розставляємо стовпчики, щоб автівки не паркувалися на тротуарах, збільшуємо місця для паркування. Наступне питання – перехоплюючі паркінги, де можна залишити автівку. Якщо залишаєш автівку у невстановленому місці, потрібно буде платити штрафи, евакуація", – сказав Кличко.

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За його словами, чиновники також розглядають проекти побудови підземних паркінгів.

"Зараз місто, а особливо центр щільно забудований. І ми розглядаємо багато проектів підземних паркінгів, шукаємо інвесторів, тому що це недешеві проекти, але якісні і дають гарний прибуток на довгострокові інвестиції. І зараз вже "Київське інвестиційне агентство" запропонувало біля парку Шевченка і на Михайлівській площі біля МЗС підземний паркінг, на Подолі, в урочищі Кожум’яки буде підземний паркінг", – додав мер.

Він наголосив, що систематизація дорожнього руху, особливо в центрі міста, потребує багато кроків. "Алгоритм дій у нас вже є прописаний. Нам потрібно буде (я кажу відверто) 2-3 роки для того, щоб більш-менш систематизувати цю роботу", – заявив Кличко.