Мэр Киева Виталий Кличко в интервью Радио Свобода рассказал, что делает власть для преодоления пробок.

"Я хотел бы напомнить, что 40% транспорта – это транзитный транспорт, который едет через Киев. В прошлом году в Киеве зарегистрировано 200 тысяч новых автомобилей. С одной стороны, это хорошо, что у людей есть деньги и они ими пользуются. Чтобы решить этот вопрос, мы сейчас наводим порядок, расставляем столбики, чтобы машины не парковались на тротуарах, увеличиваем места для парковки. Следующий вопрос – перехватывающие паркинги, где можно оставить машину. Если оставляешь машину в неустановленном месте, нужно будет платить штрафы, эвакуация", – сказал Кличко.

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По его словам, чиновники также рассматривают проекты построения подземных паркингов.

"Сейчас город, особенно центр плотно застроен. И мы рассматриваем многие проекты подземных паркингов, ищем инвесторов, потому что это недешевые проекты, но качественные и дают хорошую прибыль на долгосрочные инвестиции. И сейчас уже "Киевское инвестиционное агентство" предложило возле парка Шевченко и на Михайловской площади возле МИД подземный паркинг, на Подоле, в урочище Кожемяки будет подземный паркинг", – добавил мэр.

Он отметил, что систематизация дорожного движения, особенно в центре города, требует много шагов. "Алгоритм действий у нас уже прописан. Нам нужно будет (я говорю откровенно) 2-3 года для того, чтобы более-менее систематизировать эту работу", – заявил Кличко.