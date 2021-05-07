Команда КП "ГИВЦ" оцифровала процесс проверки и штрафования за неоплаченную парковку.

С 1 мая 2021 года работает новая электронная система, позволяющая упорядочить работу инспекторов и быстро осуществлять эффективный контроль оплаты парковки.

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Ранее инспекторам приходилось долго сверяться с несколькими источниками информации по оплате парковки и выписывать штрафы вручную. Теперь весь процесс штрафования можно осуществить с планшета за несколько минут.

По номеру машины инспектор мгновенно будет проверять оплату парковки. В случае неуплаты будет выполнена фотофиксация и сгенерирована доказательная база. Система также автоматически генерирует уведомления с QR-кодом о привлечении к административной ответственности. Сообщение можно быстро распечатать и оставить на месте совершения "правонарушения" на лобовом стекле транспортного средства.

Напомним, что штраф выписывается не на водителя, который не оплатил "услуги" парковки, а на владельца транспортного средства или ответственного пользователя.

Новая разработка киевских чиновников ускоряет и упрощает процесс штрафования, собирает аналитику нарушений.

Система защищена по современным стандартам кибербезопасности. Инспекторы не имеют доступа к персональным данным владельцев авто, а вся информация хранится в зашифрованном виде в городском дата-центре.

Система штрафования интегрируется с Единым государственным реестром транспортных средств, Реестром административных правонарушений и городским приложением "Киев Цифровой". Владельцы авто могут получать уведомления о штрафах с доказательной базой и сразу платить их. Водителям предоставляется скидка 50% при уплате штрафа, если оплата осуществляется в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Оплата почасовой парковки осуществляется через "Киев Цифровой". В городском приложении также можно приобрести парковочные абонементы. Кроме того, официальная оплата парковки доступна с помощью SMS-парковки и физических парковочных абонементов, которые можно приобрести в офисе КП "Киевтранспарксервис" или киосках "Союзпечать".