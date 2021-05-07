Команда КП "ГІОЦ" оцифрувала процес перевірки та штрафування за неоплачене паркування.

Із 1 травня 2021 року працює нова електронна система, що дозволяє впорядкувати роботу інспекторів і швидко здійснювати ефективний контроль оплати паркування.

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Раніше інспекторам доводилося довго звірятися з кількома джерелами інформації щодо оплати паркування та виписувати штрафи вручну. Тепер увесь процес штрафування можна здійснити з планшету за кілька хвилин.

За номером автівки інспектор миттєво перевірятиме оплату паркування. У разі несплати буде виконано фотофіксацію та згенеровано доказову базу. Система також автоматично генерує повідомлення з QR-кодом про притягнення до адміністративної відповідальності. Повідомлення можна буде швидко роздрукувати та залишити на місці вчинення "правопорушення" на лобовому склі транспортного засобу.

Нагадаємо, що штраф виписується не на водія який не сплатив "послуги" паркування, а на власника транспортного засобу або відповідального користувача.

Нова розробка київських чиновників пришвидшує і спрощує процес штрафування, збирає аналітику порушень.

Система захищена за сучасними стандартами кібербезпеки. Інспектори не мають доступу до персональних даних власників авто, а вся інформація зберігається в зашифрованому вигляді в міському дата-центрі.

Система штрафування інтегрується з Єдиним державним реєстром транспортних засобів, Реєстром адміністративних правопорушень та міським застосунком "Київ Цифровий". Власники автівок можуть отримувати сповіщення про штрафи з доказовою базою та одразу сплачувати їх. Водіям надається знижка 50% при сплаті штрафу, якщо оплата здійснюється протягом 10 банківських днів із моменту отримання постанови.

Оплата погодинного паркування здійснюється через "Київ Цифровий". У міському застосунку також можна придбати паркувальні абонементи. Окрім того, офіційна оплата паркування доступна за допомогою SMS-паркування та фізичних паркувальних абонементів, що можна придбати в офісі КП "Київтранспарксервіс" чи кіосках "Союздрук".