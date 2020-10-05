В пріоритеті - велосипедисти та пішоходи. Для них будуватимуть нові об’єкти. Але автомобільні дороги, мости та інші "втомлені" елементи інфраструктури також обіцяють полагодити.

У 2021-му планується завершити реконструкцію, зокрема, Пейзажної алеї, капітальний ремонт вулиць Чорнобильської та Борщагівської. Також обіцяють продовжити роботи з будівництва вулиць Довбуша, Великої Кільцевої дороги на ділянках від проспекту Рокоссовського до вулиці Богатирської та від Богатирської до Оболонського проспекту, під'їзної автомобільної дороги від проспекту Лобановського до аеропорту "Київ" (Жуляни). Також продовжаться роботи з реконструкції вулиць Івана Франка, Стеценка, транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Гетьмана, проспекту Гагаріна з реконструкцією транспортної розв'язки біля метро «Чернігівська».

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Щодо нових об’єктів, буде розпочато будівництво велодоріжки на Набережному шосе - від Поштової площі до мосту Патона.

Розпочнеться також проектування робіт з реконструкції мосту Патона, капітальний ремонт проспекту Героїв Сталінграда.

Також у планах – капремонт Софійської площі та деяких вулиць в центрі міста. Зокрема, вулиць Льва Толстого та Терещенківської. Продовжиться і оновлення міжквартальних проїздів та прибудинкових територій у всіх районах міста.

А на завтра заплановано відкриття два оновлених шляхопроводи на вулиці Богатирській, і до кінця року – ще декількох оновлених об’єктів.