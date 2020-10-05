В приоритете велосипедисты и пешеходы – для них будут строить новые объекты. Но автомобильные дороги, мосты и другие "уставшие" элементы инфраструктуры также обещают починить.

В 2021 году планируется завершить реконструкцию, в частности, Пейзажной аллеи, капитальный ремонт улиц Чернобыльской и Борщаговской, продолжить работы по строительству улиц Довбуша, Большой Кольцевой дороги на участках от проспекта Рокоссовского до улицы Богатырской и от Богатырской до Оболонского проспекта, подъездной автомобильной дороги от проспекта Лобановского до аэропорта "Киев" (Жуляны). Также продолжатся работы по реконструкции улиц Ивана Франко, Стеценко, транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана. Проспекта Гагарина с реконструкцией транспортной развязки возле метро «Черниговская».

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Относительно новых объектов, будет начато строительство велодорожки на Набережном шоссе (от Почтовой площади до моста Патона.

Начнется также проектирование работ по реконструкции моста Патона, капитальный ремонт проспекта Героев Сталинграда.

Также в планах – капремонт Софийской площади и некоторых улиц в центре города. В частности, улиц Льва Толстого и Терещенковской. Продолжится и обновление межквартальных проездов и придомовых территорий во всех районах города.

А завтра планируют открыть два обновленных путепровода на улице Богатырской. И до конца года – еще нескольких обновленных объектов.