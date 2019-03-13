Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, який в народі вже охрестили "пам’ятником української корупції", знову потребує фінансування.

Роботи зі спорудження моста розпочато в 1993 році, проте в зв'язку з відсутністю фінансування будівництво через кілька років було призупинено. У грудні 2003 року будівництво мосту було відновлено. Закінчення будівництва планувалося на 2008 рік, але після погіршення макроекономічної ситуації фінансування було відновлено тільки в травні 2010 року.

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Відповідно з оновленим графіком, закінчення першої черги (здача автомобільних мостів і естакад до набережної лівого берега з організацією руху до проспекту Ватутіна, яка дозволила б розвантажити Північний міст) було перенесено на 2013 рік. Проте на мостовий перехід і досі виділяють кошти, та будують його.

Сьогодні, 13 березня 2019 р. Мер Києва Віталій Кличко звернувся до прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана із проханням допомогти столиці і дофінансувати на суму 400 мільйонів гривень будівництво двох важливих для Києва інфраструктурних об’єктів – Подільсько-Воскресенського мостового переходу через Дніпро та Сирецько-Печерської лінії Метрополітену від станції “Сирець” на житловий масив Виноградар.

Із відповідною ініціативою Віталій Кличко виступив на засіданні уряду, повідомляють у КМДА.

Він зазначив, що будівництво таких важливих об’єктів стимулює розвиток громадського транспорту та інфраструктури столиці. А також – створює додаткові робочі місця і дає можливість залучити виробничі потужності вітчизняних промислових підприємств.

У свою чергу, прем’єр-міністр Володимир Гройсман надав необхідні доручення Міністерству фінансів, Міністерству інфраструктури, всім профільним структурам спільно із КМДА опрацювати технічні можливості надання фінансової підтримки реалізації двох важливих інфраструктурних проектів, - йдеться у повідомленні.