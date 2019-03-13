Подольско-Воскресенский мостовой переход, который в народе уже окрестили "памятником украинской коррупции», снова нуждается в финансировании.

Работы по сооружению моста начаты в 1993 году, однако в связи с отсутствием финансирования строительство через несколько лет было приостановлено. В декабре 2003 года строительство моста было возобновлено. Окончание строительства планировалось на 2008 год, но после ухудшения макроэкономической ситуации финансирование было возобновлено только в мае 2010 года.

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Согласно обновленному графику, окончание первой очереди (сдача автомобильных мостов и эстакад к набережной левого берега с организацией движения к проспекту Ватутина, которая позволила бы разгрузить Северный мост) было перенесено на 2013 год. Однако на мостовой переход и до сих пор выделяют средства и строят его.

Сегодня, 13 марта 2019 г. Мэр Киева Виталий Кличко обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой помочь столице и дофинансировать на сумму 400 миллионов гривен строительство двух важных для Киева инфраструктурных объектов – Подольско-Воскресенского мостового перехода через Днепр и Сырецко-Печерской линии Метрополитена от станции “Сырец” на жилой массив Виноградарь.

С соответствующей инициативой Виталий Кличко выступил на заседании правительства, сообщают в КГГА.

Он отметил, что строительство таких важных объектов стимулирует развитие общественного транспорта и инфраструктуры столицы. А также – создает дополнительные рабочие места и дает возможность привлечь производственные мощности отечественных промышленных предприятий.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман дал необходимые поручения Министерству финансов, Министерству инфраструктуры, всем профильным структурам совместно с КГГА разработать технические возможности оказания финансовой поддержки реализации двух важных инфраструктурных проектов, – говорится в сообщении.