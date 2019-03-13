Перегруженные фуры – один из самых влиятельных факторов, который приводит к быстрому разрушению дорог. Именно поэтому восстановление и ремонты дорог без контроля перегрузки не имеют смысла.

В Киевской области в этом году планируют реализовать пилотный проект “взвешивание в движении”, который предусматривает борьбу с перегруженными фурами. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

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“В этом году в Киевской области будет реализован пилотный проект “взвешивание в движении”. Он предусматривает жесткую борьбу с фурами, которые идут с перегрузками... Этот проект мы начинаем именно в Киевской области, а затем повторим его в других областях Украины”, – говорится в сообщении.

Отметим, что Укравтодор уже подписал контракт по пилотному проекту взвешивания автомобилей в движении. На подъездах к Киеву на дорогах М-06, М-03, М-01, М-05, М-07 построят шесть площадок для автоматического взвешивания авто в движении. Пилотный проект могут расширить. Планируется, что за два-три года в стране появится до 200-250 пунктов.

Победитель тендера – украино-канадский консорциум: компании СЭА Электроникс Украина, International Road Dynamics, Автомагистраль-Юг. Стоимость контракта составляет $6,44 млн и 1,8 млн грн (с учетом НДС).

Почему это важно?

Перегруженные фуры на дорогах Украины наносят ущерб государству. Перегрузка транспорта — это прямое нарушение закона. Например, в США за этим следят полиция и другие контролирующие органы, а дальнобойщики становятся на специальные весы каждый раз, как получили новый груз. И в случае перегрузки могут вообще отказаться везти ту часть партии, которая выходит за допустимые пределы, потому что это грозит им немалыми штрафами.

Однако в Украине на сегодняшний день мало комплексов для взвешивания автотранспорта. При этом даже идеальная и качественная дорога вряд ли в состоянии пережить год-два, если каждый день по ней будут двигаться перегруженные фуры.

По европейским стандартам, двухосные фуры должны не превышать вес в 18 тонн, трехосные – 25 тонн, а четырехосные – 32 тонны. Вес в 40 тонн допустим только для некоторых комбинированных грузовиков с 4-6 осями.

Между тем сейчас в Украине все эти авто не должны превышать вес в 40 тонн, а контейнеровозы – даже 44 тонны.

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По мнению “Укравтодора”, именно сверхтяжелые грузовики разрушают украинские дороги. Особо пагубное воздействие оказывают машины, у которых на две оси приходится около 40 тонн. Тогда каждое колесо давит на дорогу так, что избежать ее быстрого разрушения практически невозможно. При этом, именно двухосные грузовики больше всего курсируют по дорогам Украины.