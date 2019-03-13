На официальной странице "Укравтодора" появилась информация, которая оправдывает значительное повышение цен на ремонты дорог ростом цен на топливо, строительные материалы и оплату труда.

Поводом для оправданий послужила опубликованная информация к быстрому росту расходов "Укравтодора" и откровенно плохого состояния украинских дорог, о котором известно всем водителям в стране.

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В "Укравтодоре" говорят, что объем освоенных средств в 2018 году составил 22,6 млрд. грн. от запланированных 24,4 млрд. грн. (92,5 %). В том числе, за счет государственного бюджета – почти 17 млрд. грн. от запланированных 18,1 млрд. грн. (94 %).

Для сравнения – в 2017 году плановый объем финансирования дорог государственного значения за счет всех источников финансирования составлял 23,06 млрд. грн. Фактически было освоено 15,73 млрд. грн. (68%).

Схема распределения средств

По словам сотрудников "Укравтодора" финансирование ремонтно-строительных работ на дорогах осуществляется из разных источников: дорожного фонда, местных бюджетов различных уровней, Государственного фонда регионального развития. Это финансирование направляется отдельно на дороги государственного, отдельно – местного и коммунального значения.

Такая схема распределения средств позволяет "Укравтодору" переложить ответственность за состояние дорог на органы местной власти. По официальным данным прошлого года, всего было отремонтировано 3 800 км. дорог. Из них 1 562 км дорог государственного значения, за которые отвечает именно "Укравтодор".

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В "Укравтодоре" главным своим достижением считают не состояние дорог, а именно схему распределения средств. По мнению чиновников создание Дорожного фонда является одной из фундаментальных изменений дорожной отрасли, что даст гарантированный результат на годы вперед. Он гарантирует увеличение не только количества отремонтированных км дорог, но и качества отрасли в целом. Серьезные изменения требуют стратегического видения и полной перезагрузки системы.

Говорят в "Укравтодоре" и о качестве работ. Но, по давней традиции украинских чиновников все валят на "предшественников". Сейчас не допускаются такие нарушения, которыми сопровождались ремонты прошлых лет. Как пример, на трассе М-05 Киев – Одесса на многих участках выявлено полное отсутствие основы, что делает невозможным проведение плановых ремонтов, а требует капитального ремонта и капитальных вложений. Конечно, такая дорога в стране не одна.

Пропорции роста

Финансирование нового строительства, реконструкции, капитальных и текущих ремонтов увеличивается: 2017 год – 18,5 млрд грн, 2018 год – 22,6 млрд грн. Увеличивается и количество километров отремонтированных дорог: 2017 год – 1 400 км, 2018 год – 1 562 км.

По мнению работников "Укравтодора" увеличение расходов на проведение дорожных работ является вполне закономерным – переход на капитальный ремонт и реконструкцию (что требует значительно больших средств), использование более современных технологий с обеспечением долговременного эффекта (усиление основания дорожной одежды путем устройства щебеночно-песчаной смеси и регенерации, устройства дополнительных слоев дорожной одежды), увеличение стоимости материалов.

Курс стабильный, но все дорожает

По информации "Укравтодора" в период с 2016 по 2018 гг. произошел существенный рост цен на основные дорожно-строительные материалы: битум – на 77,4%; щебень – на 97 %, асфальтобетонную смесь – на 66 %, дизельное топливо – на 48 %.

Безусловно, повышение цен на битум объясняется в первую очередь ростом цен на нефть. Для примера, по состоянию на 01 апреля 2016 г. (на начало строительного сезона) цена за баррель нефти BRENT составила 38,69 долл., а по состоянию на 02 апреля 2018 г. – 67,76 долл., то есть рост произошел на 75%. Ситуацию с повышением цен также заострила значительная активизация ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах, что спровоцировало рост спроса на битум как основной дорожно-строительный материал.

Есть другие негативные факторы, которые находятся вне компетенции "Укравтодора": отсутствие в Украине собственного производства битума, высокая импортозависимость, монополизация рынка отдельными поставщиками.

В основном, битум занимает 50% в стоимости объекта из текущего среднего ремонта, поэтому изменение цены битума на 10% приводит к общему подорожанию объекта на 5%. За этот период цена битума изменилась на 77,4%, поэтому вполне логично, что стоимость текущего ремонта только с учетом повышения цен на битум должна вырасти минимум на 39 %.

Для сравнения в смежных отраслях строительства, в которых битум не является основным строительным материалом, по официальным статистическим данным рост цен на строительно-монтажные работы произошел на 39%.